Die belgische Armee hat Afghanistan nach 19 Jahren offiziell verlassen

19 Jahre lang stationierte Belgien Soldaten im Rahmen von internationalen Missionen in Afghanistan. Die Belgier haben dort keinen einzigen Soldaten in Kampfhandlungen verloren, hieß es dazu, als in dieser Woche das Verteidigungsministerium am Armeestandort Marche-en-Famenne (Provinz Luxemburg) eine Art Rückblick hielt.