Die Urlaubspläne der Belgier wirbeln den Impfplan etwas durcheinander

Urlaub und Corona-Impfung sorgen in Kombination auch in Belgien für Probleme. Diese Probleme zeigen sich sowohl auf organisatorischer, als auch auf medizinischer Seite. Nicht wenige Landsleute können ihren Urlaub nicht verschieben, z.B. dort, wo in den Sommerferien ganze Werke geschlossen Betriebsferien machen. Also müssen, wo möglich, Impftermine verlegt werden, was aber mit Verwaltungsaufwand verbunden ist.

Dirk Dewolf, Leiter der flämischen Landesagentur für Pflege und Gesundheit stellt gegenüber VRT NWS fest, dass immer mehr Personen darum bitten, ihren Impftermin z.B. im Juli zu verlegen: „Wir können in gewissem Maße den Personen entgegenkommen, wenn deren zweiter Impftermin mitten in die Ferien fällt. Wir sehen dazu Impf-Nachholtermine Ende August und Anfang September vor.“