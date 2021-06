Eine kleine Sonnenfinsternis, die auch am Himmel über Belgien zu sehen war

Um diese partielle Sonnenfinsternis sehen zu können, sollte eine spezielle Brille aufgezogen werden, um die Augen nicht zu verletzen. In so mancher Schule wurden solche Brillen verteilt, damit die Schulkinder die Sonnenfinsternis beobachten konnten. Dies sorgte in den Prüfungszeiten so kurz vor den Sommerferien für etwas Abwechslung. Die Volkssternwarte von Grembergen konnte an diesem Donnerstag sogar besucht werden. Durch die dort aufgestellten Teleskope war der Blick auf das Spektakel ungefährlich.