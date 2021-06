Judo-WM in Budapest: Matthias Casse holt den Weltmeistertitel

Judoka Matthias Casse (24 - Fotos) hat bei der WM in Budapest den Weltmeistertitel in der Klasse bis 81 Kilogramm geholt. Damit sind alle Zweifel beseitigt und der Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio ist für den aktuellen Weltranglistenersten geebnet. Durch Corona konnte Casse dieses Jahr nur ein Turnier bestreiten, aber was für eines!