Kortrijk und Knokke: Funde aus dem Zweiten Weltkrieg in westflämischen Städten

Bei Baggerarbeiten für den Bau eines neuen Wohnhauses am Pottelberg in Kortrijk ist am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Baggerführer war auf einen harten Gegenstand gestoßen und der erwies sich als eine alte Bombe. Die Stadt Kortrijk erließ kurzzeitig Katastrophenalarm und einige Anwohner wurden evakuiert.

Der Kampfmittelräumdienst der belgischen Armee, DOVO, konnte den Sprengkörper rasch entschärfen und abtransportieren. Derweil wurde an einer anderen Baustelle im Stadtteil Rodenburg in Kortrijk ein weiterer Weltkriegs-Sprengkörper gefunden. Dieser erwies sich als eine Granate. Da DOVO ohnehin schon in der Stadt war, wurde auch dieser Auftrag schnell erledigt…

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)