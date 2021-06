Kurz vor dem Urlaubsrun: König Philippe besucht den Brussels Airport in Zaventem

Der Sommer steht vor der Türe, die Lockerungen aus der Corona-Krise gehen Schritt für Schritt weiter, die Corona-Statistik entwickelt sich günstig. Bald kommt wohl auch der Brussels Airport in Zaventem zumindest im Reisebereich wieder in den normalen Tritt. Inzwischen ist im Cargo-Bereich mehr los denn je. Am Donnerstag besuchte König Philippe den Flughafen, um den zahlreichen Mitarbeitern dort Mut für die kommenden Monate zuzusprechen.