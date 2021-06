Wer jünger als 41 Jahre ist, kann sich in Flandern freiwillig mit Johnson & Johnson impfen lassen

"We want you!"

Landesgesundheitsminister Beke rief am Freitag die Twens in Flandern dazu auf, sich über Qvax zum Impfen anzumelden: „We want you!“ Da die meisten über 30-Jährigen inzwischen ihre Einladung zum Impfen erhalten haben, werden wieder Termine in dieser Reserveliste frei, die Beke nur allzu gerne jüngeren Leuten anbietet, die sich angesichts des Sommers auf freiwilliger Basis impfen lassen wollen.