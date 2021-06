Wo gilt in Brüssel und in Flandern Mundmaskenpflicht und wo nicht mehr?

In der Brüsseler Region ist die allgemeine Maskenpflicht ab dem 9. Juni weggefallen. Das bedeutet, dass sich die Leute wieder fast überall ohne Mundmaske bewegen dürfen. Aber, es gibt Ausnahmen und es wird zur allgemeinen Vorsicht angeraten. Die Bürgermeister der einzelnen Brüsseler Gemeinden können selbst bestimmen, wo, wann und warum solche Masken noch aufgesetzt werden müssen.

In Brüssel-Stadt gilt dort, wo es nicht möglich ist, einen Abstand von 1,5 Metern zu gewähren, weiter Maskenpflicht. Dies gilt z.B. für vielbesuchte Geschäftsstraßen und -zenten. In Sint-Lambrechts-Woluwe, Etterbeek, Elsene, Oudergem, Vorst, Watermaal-Bosvoorde, Ukkel, Sint-Gillis und Sint-Agatha-Berchem ist die Pflicht weggefallen. In Schaarbeek gilt Maskenpflicht am Liedtsplein, in der Brabantstraat und auch am Haachtsesteenweg zwischen Sint-Joost und der Rogierlaan.

In Sint-Jans-Molenbeek gilt Maskenpflicht in den vielbesuchten Geschäftsstraßen Ribaucourtstraat, Gentsesteenweg, Ninoofsesteenweg und am Sint-Jan-Baptistvoorplein. In Sint-Joost-ten-Node am Leuvensesteenweg, am Haachtsesteenweg, in der Brabantstraat sowie am Sint-Joostplein, Rogierpein, Houwaertplein und Madouplein.

In Evere betrifft die Maskenpflicht den Paduwaplaats, den Platz vor dem Rathaus und den Vredeplein sowie die Onze-Lieve-Vrouwlaan zwischen Hoedemaekerssquare und Haachtsesteenweg, die Grosjeanlaan zwischen Leuvensesteenweg und Mommaertslaan sowie den Leuvensesteenweg zwischen Grosjeanlaan und Twee Huizenstraat und die Consciencelaan zwischen A. De Boeckstraat J-B Desmethstraat.

In Koekelberg gilt eine weitgehende Mundmaskenpflicht und zwar am Bastenakenplein, am Vanhuffelplein und am Simonisplein sowie in der Jean Jacquetstraat, in der Sint-Annakerkstraat, in der Leopold II-laan, in der Frans Gasthuislaan, Karreveldlaan und am Gentsesteenweg.

Nicht zu vergessen bleibt auch, dass in den öffentlichen Verkehrsmitteln Bus, Straßenbahn und Metro überall in Brüssel weiter Maskenpflicht gilt und zwar bei allen regionalen und nationalen Gesellschaften, die Brüssel anfahren.