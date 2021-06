Auftakt der Fußball-EM: Die Roten Teufel sind in Sankt-Petersburg

De Bruyne und Witsel trainieren noch im Zentrum der Roten Teufel in Tubize (Wallonisch-Brabant). Nach ihren Verletzungen sollen sie nicht von Anfang an zu sehr beansprucht werden, so die Entscheidung des Trainerstabs.

Übrigens, keiner der Roten Teufel wurde beim letzten Coronatest vor dem Abflug nach Russland positiv getestet… Die Laune ist gut, wie das während des Fluges von Charleroi nach Sankt-Petersburg aufgenommene Foto der mit Mundmasken geschützten Roten Teufel zeigt.

Die Mannschaft von Cheftrainer Roberto Martinez und Co-Trainer Thierry Henry trifft bei der Europameisterschaft in der Vorrundengruppe B am Samstag in Sankt-Petersburg auf Russland. Danach geht es am 17. Juni in Kopenhagen gegen Dänemark und am 21. Juni wieder in Sankt-Petersburg gegen Finnland.