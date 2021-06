Pukkelpop findet im August fast wie ein normales Festival statt

Pukkelpop plant mit einer Kapazität von 66.000 Festivalbesuchern pro Tag. Das Festival findet vom 19. bis zum 22. August statt. Vorerst sollen die Tickets nur an Besucher aus Belgien verkauft werden. Und hier werden die Musikfans bevorzugt, die bereits für die Ausgabe 2020 ihre Karten erworben haben.

Das Festival wird möglich, da der Konzertierungsausschuss in Sachen Corona-Krise aus Bund, Ländern und Regionen in Belgien letzte Woche beschlossen hat, dass Massenevents mit bis zu 75.000 Zuschauern am Mitte August stattfinden können.

Gute Nachrichten für Pukkelpop und für die treuen Fans dieses Festivals, das quasi wie ein normales Festival stattfinden kann - so, wie unser Video zeigt, das bei der letzten regulären Ausgabe 2019 aufgenommen wurde und das das Randgeschehen rund um das Event zeigt…