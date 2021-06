Die Corona-Zahlen gehen in Belgien weiterhin schnell zurück

In Belgien entwickelt sich die Corona-Statistik in raschem Tempo in die positive Richtung. Aktuell werden weniger Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt, als noch im Oktober 2020. Sowohl die neuen Hospitalisierungen und die neuen Ansteckungen mit Covid-19, als auch die Corona-bedingten Sterbefälle gehen deutlich weiter zurück.