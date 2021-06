Sciensano-Studie: Die Corona-Impfungen bieten ausreichend Schutz gegen Covid-19

Die verschiedenen in Belgien angewendeten Impfstoffe gegen Corona scheinen ausgezeichnet zu wirken. Dies ist aus einer Studie des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano ersichtlich, die am Freitag veröffentlicht wurde. Personen, die zweimal gegen Corona geimpft wurden, werden nur in ganz seltenen Fällen von dem Virus infiziert.