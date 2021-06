Suche nach Jürgen Conings: Gefundener Rucksack "so gut wie sicher" von dem flüchtigen Rechtsextremisten

Die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel ist zu „80 bis 90 % sicher“ dass der am Donnerstag in Dilsen-Stokkem (Prov. Limburg) gefundene Rucksack dem flüchtigen terrorverdächtigen Jürgen Conings gehört. In diesem Rucksack wurde u.a. Munition für eine Maschinenpistole entdeckt. Der Fund ist die erste Spur von Conings seit Wochen.