Belgiens Premierminister De Croo hat seine erste Corona-Impfdosis bekommen

Premier Alexander De Croo (Open VLD) hat am Samstagvormittag im Impfzentrum von Zottegem in der Provinz Ostflandern seine erste Impfdosis gegen Corona bekommen. De Croo, der übrigens Pfizer/BioNTech bekam, bedankte sich bei allen Helfern und Mitarbeitern in den belgischen Impfzentren für deren Arbeit, die nicht selten ehrenamtlich erfolgt.