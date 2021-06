Bilder aus Sankt-Petersburg: Die Katze Achilles geht von einem belgischen Sieg gegen Russland aus

Die Katze Achilles aus Sankt-Petersburg gibt Prognosen ab, welches Land jeweils das eine oder andere EM-Fußballspiel gewinnt. Am Samstag zweifelte Achilles nicht am belgischen Sieg gegen Russland und steuerte schnur(r)straks den Fressnapf mit der belgischen Fahne an. Am Freitag hatte Achilles bereits den italienischen Napf gewählt. Diese Katze gab auch bereits bei der Fußball-WM 2018 ihre Prognosen ab und dabei lag sie meistens richtig!