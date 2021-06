Deutscher Jürgen Conings-"Doppelgänger" sorgte in den Niederlanden kurz für Unruhe

In der Nähe eines Friedhofs im niederländischen Groningen ist am Freitagabend kurzzeitig Unruhe entstanden, als der in Belgien gesuchte Terrorverdächtige Jürgen Conings (Foto) dort gesehen worden sein soll. Wie die flämische Tageszeitung Het Laatste Nieuws am Samstag meldet, nahm die niederländische Polizei diese Meldungen sehr ernst und ging zunächst von einer Gefahr auch für sie selbst aus.