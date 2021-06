In den Krankenhäusern entspannt sich die Lage - Hier gilt wieder Phase 0 der Corona-Planung

Höherer Druck wird allerdings noch aus den Krankenhäusern in Brüssel, in Antwerpen und in der Provinz Hennegau gemeldet. Man werde die Lage dort weiter beobachten, hieß es dazu vonseiten der Gesundheitsbehörden.

„Was auch wichtig ist, ist, dass dies gute Nachrichten für die Leute sind, bei denen wir die Pflege aussetzen mussten. Diese Leute können jetzt wieder ins Krankenhaus gehen“, sagte Margot Cloet dazu, die Leiterin des flämischen Pflegenetzwerks Zorgnet-Icuro, das größte Netz seiner Art in Flandern.

Verschlechtert sich die Lage in der Coronakrise wieder, können die Krankenhäuser innerhalb von 24 Stunden wieder strengere Phasen einleiten. Zur Erinnerung: Im vergangenen Sommer galt auch eine Zeit lang die Krankenhausphase 0…