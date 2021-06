Verkehrsbehinderungen während des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Brüssel

Zudem werden einige Straßen in Brüssel zeitweise abgesperrt. Das betrifft z.B. am Montag, 14. Juni, die Leopold III-laan zwischen der Kreuzung mit der Jules Bordetlaan und dem Ring. Am Dienstag, 15. Juni, wird vormittags das EU-Viertel angesperrt sowie die Umgebung des Königlichen Palastes und des Troonpleins am Warandepark.

Nachmittags kann es zu Sperrungen an verschiedenen Orten in Brüssel kommen, um Fahrzeugkolonnen passieren zu lassen, z.B. am Ring, an der E19, am Reyers-Komplex (Funkhaus VRT/RTBF), an der Belliardstraat, der Guldelvlieslaan und der Waterloolaan. Auch Tunnel am Kleinen Ring könnten zeitweise gesperrt werden. Grundsätzlich gilt für Nicht-Brüsseler an diesen Tagen: „Kommen sie nicht mit dem eigenen Wagen nach Brüssel!“