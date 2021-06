Bald wieder auf See: Die Jacques Brel-Segeljacht "Askoy II" wird nautisches Kulturerbe

Flanderns Landesminister für das Kulturerbe Matthias Diependaele (N-VA) nahm die Segeljacht jetzt in die Liste des nautischen Kulturerbes auf: „Das Schiff hat sowohl historischen, industriell-archäologischen als auch sozio-kulturellen Wert.“ Die seit rund 10 Jahren laufende Restaurierung verschlang bisher rund 800.000 €.

In den 1960er Jahren war die „Askoy II“ die größte Segeljacht in Belgien. Entworfen und bauen lassen hatte sie damals der Architekt und Ingenieur Hugo Van Kuyck für sich selbst. Jacques Brel kaufte die Jacht 1974 und segelte damit in Richtung der Markiseninseln in Französisch-Polynesien. Dort entdeckte er die Insel Hiva Oa, wo er sich niederließ. Die Askoy II hatte er im Jahr 1976 weiterverkauft, doch sie strandete letztendlich in Neuseeland, wo sie 2010 geborgen und nach Belgien gebracht wurde.