Belgien ist "Impfmeister" in Europa - Premier De Croo kritisiert die USA in Sachen Impfstoffe

„Wir sind mit dieser Impfkampagne als Gesellschaft ein bisschen über uns hinausgewachsen“, sagte Premier De Croo am Sonntag in der VRT-Talksendung „De zevende dag“ („Der siebte Tag“). Die Impfungen, so De Croo weiter, seien dass, worauf die Lockerungen fußen würden: „In den Gruppen, in denen jeder seine Impfeinladung erhalten hat, kommt der Impfgrad letztendlich auf 75 bis 80 %. Das ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Und vor allem in Flandern sind die Zahlen phänomenal hoch.“