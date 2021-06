Drama am Rande eines Public Viewing: Achtjähiger ertrinkt in einem Fischteich

In Erpe-Mere (Foto) in der Provinz Ostflandern hat ein dramatisches Unglück einen Schatten über die Freude über den Sieg der Roten Teufel bei der Europameisterschaft gegen Russland geworfen. Am Rande einer Public Viewing-Veranstaltung ist ein 8 Jahre alter Junge ertrunken. Seine Eltern schauten gerade auf einer Café-Terrasse das Fußballspiel.