EM-Auftaktspiel: Die Roten Teufel gewinnen souverän gegen Russland

Die Roten Teufel kamen bereits in der ersten Halbzeit in Führung, als sie Fehler in der Verteidigung der Russen ausnutzen konnten. Romelu Lukaku traf bereits nach 10 Minuten und der für den nach einem heftigen Zusammenstoß mit Kusjajew ausgewechselten Flügelspieler Timothy Castagne schoss das 2:0 nach knapp einer halben Stunde.

Für Castagne war damit die EM zu Ende, denn er zog sich einen Jochbeinbruch zu und musste ins Krankenhaus. In der zweiten Halbzeit ging das Tempo der Partie deutlich zurück. In der 71. Minute wechselte Nationaltrainer Roberto Martinez Kapitän Eden Hazard ein, der dann nach einer längeren Verletzungspause bewies, dass mit ihm wieder zu rechnen ist.

Kurz vor dem Abpfiff in der 88. Minute war dann wieder Romelu Lukaku zur Stelle, der für den 3:0-Endstand sorgte. Am kommenden Donnerstag bestreiten die Roten Teufel ihr zweites Spiel in der Gruppe B und treffen in Kopenhagen auf Dänemark.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)