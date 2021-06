US-Präsident Joe Biden besucht Brüssel - Umfangreiches Programm

Sicherheit

Im Rahmen des Nato-Gipfels und des Biden-Besuchs werden in Brüssel strenge Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die auch den Verkehr in der belgischen Hauptstadt betreffen (siehe nebenstehenden Beitrag). Die Brüsseler Polizei zeigt auf ihrer Webseite, welche Gebiete davon betroffen sind.

Zu den Sicherheitsvorkehrungen und sicher auch zur Verschönerung des Stadtbilds sollen die Anwohner der betroffenen Gebiete keine Mülleimer oder -säcke vor ihre Häuser stellen. Auch sollen alle Fenster geschlossen bleiben. Unser Video unten deutet an, wie die Sache in den kommenden Tagen aussehen wird.

"The Beast"

Inzwischen ist die gepanzerte US-Präsidentenlimousine, der „The Beast“ genannte Cadillac (Foto unter dem Video), bereits in Brüssel. Die Chance, dass man diesen auch sehen kann, steht angesichts des umfangreichen Programms Bidens in der belgischen Hauptstadt nicht schlecht. Nach Medienberichten wurde das auffallende Fahrzeug bereits am Freitag an einer Tankstelle in Zaventem gesichtet worden.