Brussels Airlines fliegt wieder in Richtung Vereinigte Staaten

Die belgische Fluggesellschaft Brussels Airlines wird ab diesem Montag (14. Juni) wieder die Langstreckenflüge in Richtung USA aufnehmen. Der erste transatlantische USA-Flug geht in Richtung New York. Seit März 2020 waren die USA-Flüge von Brussels Airlines ausgesetzt worden. „Ein symbolischer Meilenstein in unserem Wiederaufstarten“, hieß es dazu bei der Airline.