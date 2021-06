PFOS-Umweltskandal: Flanderns Landesregierung ergreift Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung

Flanderns Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA - Foto) rechtfertigte sich am Wochenende gegenüber VRT NWS für ihre Forderung nach einem Untersuchungsausschuss nach der Entdeckung von PFOS-verseuchtem Abraum in Zwijndrecht bei Antwerpen. Die Angelegenheit ist inzwischen politisch hochsensibel und sorgte für Spannung innerhalb der flämischen Landesregierung. Flanderns Landesregierung ergreift in dessen Schutzmaßnahmen gegen die PFOS-Umweltverschmutzung für die Bevölkerung, die im Umkreis des 3M-Werks in Zwijndrecht leben.