Sportnachrichten vom Wochenende: Turnen, Basketball und Radsport

Nina Derwael gewann beim Gymnastik-Weltcup in Osijek am Sonntag die Goldmedaille am Balken. Schon am Samstag hatte sie Gold am Stufenbarren geholt. Lisae Vaelen, eine weitere belgische Turnerin, die in Osijek an den Start gegangen war, belegte am Sonntag Rang Sieben. Samstag gewann Vaelen die Bronzemedaille am Stufenbarren.

