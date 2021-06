Thalys steigert sein Angebot wieder: Jetzt zwei Züge pro Tag nach Deutschland

Der Hochgeschwindigkeitszug Thalys fährt seit Montag wieder von Dortmund über Köln und Aachen nach Belgien und Frankreich. Die Verbindung wurde am 21. März durch die Coronakrise vorübergehend eingestellt. Bis zum 11. Juli fährt jeweils nur ein Zug von Dortmund über Brüssel nach Paris und wieder zurück. Ein zweiter Zug pro Tag bedient nur Köln, wie die Ruhrnachrichten und die regionale Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ melden.

Bis Ende August sollen es wieder jeweils zwei Züge werden. Ab September soll die Frequenz dann auf drei Züge erhöht werden, teilte die Thalys-Gesellschaft am Montag mit.

Gleichzeitig wird die Frequenz der Thalys-Verbindungen von Brüssel aus in die Niederlande auf sieben Hin- und Rückfahrten erhöht werden und zwischen Paris und Brüssel sollen wieder täglich 11 dieser Schnellzüge fahren. Ab dem 3. Juli sollen auch wieder Thalys-Züge von der belgischen Hauptstadt ausgehend nach Südfrankreich eingesetzt werden, so die Gesellschaft am Montag.

Die französische Bahngesellschaft SNCF besitzt die Mehrheit an Thalys, nämlich 60 %. Doch auch die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB spielt hier eine nicht unerhebliche Rolle. Sie besitzt 40 % der Anteile an Thalys. Ende Mai teilte Thalys mit, dass sie Kredite in Höhe von 120 Mio. € von verschiedenen Banken bekommen hat, um die erste Not aus der Coronakrise zu lindern. Alleine 2020 erlitt die Thalys-Gesellschaft einen Nettoverlust von rund 137,7 Mio. €.