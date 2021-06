Während des Besuchs von US-Präsident Joe Biden in Brüssel und der Tatsache, dass auch die Staats- und Regierungschefs der 30 Nato-Mitgliedsländern in der belgischen und europäischen Hauptstadt sind, befindet sich die Stadt im Ausnahmezustand. Das befürchtete Verkehrschaos blieb zumindest am Montag glücklicherweise aus. Unsere Bilderreihe zeigt Brüssel und den Nato-Gipfel.