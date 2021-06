Corona in Belgien:  Neuinfektionen sinken im Wochenvergleich um 42 % auf 801 Fälle im Schnitt/Tag

Am Sonntag hatten 5.641.112 Menschen in Belgien mindestens eine Impfung erhalten. Das sind 61,2 Prozent der Erwachsenen. Auf die Gesamtbevölkerung einschließlich der Minderjährigen berechnet wurden 49 Prozent der BelgierInnen bereits einmal geimpft. Belgienweit sind inzwischen 3.081.926 BürgerInnen vollständig gegen Corona geschützt.

Vom 8. bis 14. Juni sind im Schnitt 49 Patienten pro Tag im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Das sind 29 Prozent weniger als in der Vorwoche. Zwischen dem 1. und 7. Juni lag die Zahl der Einweisungen im Schnitt und pro Tag bei 69.

Am Montag haben die Krankenhäuser 40 Aufnahmen (+15 im Vergleich zu Sonntag) registriert. 22 Patienten (-23) durften das Krankenhaus wieder verlassen.

Gestern, am Montag, lagen insgesamt 717 Corona-Patienten im Krankenhaus (-19 im Vergleich zu Sonntag). Die Auslastung der Krankenhäuser sinkt weiter stetig. Im Wochenvergleich geht die Auslastung um 26 Prozent zurück.

273 Corona-Patienten werden zurzeit auf einer Intensivstation behandelt. 155 Patienten (-7) müssen beatmet werden. Auch die Zahl der Einweisungen auf eine Intensivstation ist auf Wochenbasis weiter rückläufig (-19 Prozent).

In der Woche vom 5. bis 11. Juni sind im Schnitt 8 Menschen pro Tag im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Diese Zahl ist im Vergleich zur Vorwoche um 41 Prozent gesunken. Die Gesamtzahl der Todesfälle in Belgien beträgt 25.093.

Zwischen dem 5. und 11. Juni wurden im Schnitt 801 Neuinfektionen pro Tag bestätigt, das sind 42 Prozent weniger als in der Vorwoche. Seit Beginn der Pandemie wurden in Belgien 1.076.579 Corona-Infektionen registriert.

Zwischen dem 5. und 11. Juni wurden im Schnitt 40.200 Tests pro Tag durchgeführt. Das sind 10 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Die Positivitätsrate zwischen dem 5. und 11. Juni lag bei 2,5 Prozent (-1,2 Prozent). Das bedeutet, dass weniger als 3 von 100 der durchgeführten Tests positiv waren. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hält ein Verhältnis von über 5 für besorgniserregend, das European Centre for Disease Prevention and Control beruft sich auf eine Positivitätsrate von 4.

Der R-Wert oder die Geschwindigkeit, mit der sich das Virus ausbreitet, liegt derzeit bei 0,79. Das bedeutet, dass jede Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, im Durchschnitt weniger als 1 andere Person ansteckt. Fällt der R-Wert unter 1, geht die Epidemie zurück.