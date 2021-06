Große Studie in Belgien: 2 von 3 Befragten sind Opfer einer Form von sexueller Gewalt geworden

Auch die über 70-Jährigen werden von sexueller Gewalt nicht verschont. Die Experten sprachen mit 500 älteren Menschen, von denen fast die Hälfte (44 Prozent) in ihrem Leben irgendeine Form von sexueller Gewalt erlebt hat.

Sie sagen auch an, während der Pflege z.B. an Stellen berührt oder geküsst worden zu sein, ohne dies gewollt zu haben. Jeder zwölfte ältere Mensch (8,4 Prozent) wurde 2019 Opfer sexueller Übergriffe. In 2,5 Prozent der Fälle handelte es sich um sexuelle grenzüberschreitende Handlungen mit Berührung, wie z. B. unerwünschtes Geküsstwerden, und in 0,6 Prozent um (versuchte) Vergewaltigung. Männer und Frauen in dieser Altersgruppe sind gleichermaßen betroffen.