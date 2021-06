König Filip empfängt US-Präsident Joe Biden im Palast in Brüssel

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden ist am Dienstagvormittag im Königspalast angekommen. Dort trifft er das belgische Staatsoberhaupt König Filip. Am Nachmittag wird Biden an einem EU-US-Gipfel teilnehmen und mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel sprechen. Am Nachmittag setzt Biden seine Europareise fort und fliegt in die Schweiz. In Genf wird er Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.