Virologe Piet Maes: Corona-Delta-Variante muss unter Beobachtung bleiben

Großbritannien hat die letzte Lockerungsphase der Corona-Maßnahmen um einen Monat auf den 19. Juli verschoben. Hauptgrund ist der erneute Anstieg der Corona-Fälle, insbesondere aufgrund einer Infektion mit der Delta-Variante. So nennt die Weltgesundheitsorganisation die in Indien identifizierte Variante. Es ist etwas unklar, warum diese Variante bei den Briten so stark zunimmt, sagt Piet Maes, Virologe am Rega-Institut der KU Leuven.