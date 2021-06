Flandern schafft die Wahlpflicht bei den Kommunalwahlen ab

Landesinnenminister Bart Somers von der liberalen Open VLD hält die Tatsache, dass man in Flandern nicht mehr dazu verpflichtet ist, auf lokaler und Provinz-Ebene wählen zu gehen, für eine gute Sache: „Eine Teilnahme an der Demokratie, unter anderem durch das Abgeben seiner Stimme, ist eine Verantwortung eines jeden Bürgers. Aber, genauso wie im übergroßen Teil der modernen Demokratien kann Wahlpflicht keine gesetzliche Verpflichtung sein.“

Eine Demokratie könne nicht auf Zwang basieren, so der Minister weiter: „In Zukunft müssen die Kandidaten potentielle Wähler nicht nur darum bitten, ihr Pünktchen anzukreuzen, sondern sie müssen die Menschen im Sinne der Wahlen überzeugen.“ Praktisch bedeutet das, dass die Flamen in Zukunft keine Wahlaufforderung mehr bekommen, nach der sie in ein bestimmtes Wahlbüro gehen müssen. Sie erhalten eine Art Wahlausweis, mit dem sie sich in einem Wahlbüro ihrer Wahl vorstellen können.