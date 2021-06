Belgien investiert massiv in das Justizwesen: 500 Mio. € bis 2024

Personalmangel ist nicht neu

Dass die belgische Justiz seit Jahren an akutem Personalmangen leidet, ist nicht erst seit gestern bekannt und zeigt sich in einem enormen Rückstand bei der Abwicklung von Verfahren und Prozessen. Besonders sichtbar ist dies im Bereich Vergehen im Straßenverkehr. Hier plant die belgische Regierung eine Null-Toleranz.

Ein weiteres Problem, dass so gelöst werden soll, ist der Zugang zur Justiz. Mit den eingesetzten Geldern soll erreicht werden, dass sich jeder Bürger einen so genannten Pro-Deo-Anwalt nehmen kann. Dieses System ermöglicht in Belgien, sich kostenlos oder nur zu geringen Eigenbeteiligungen einen Anwalt bei juristischen Problemen leisten zu können.

Wo soll der Nachwuchs herkommen?

Vor allem aus der Magistratur kommt Kritik an den Plänen von Justizminister Van Quickenborne. Die Gerichtsbeamten sind der Ansicht, dass zum einen rund 800 neue Mitarbeiter nicht ausreichen würden, um die angestautem Probleme endgültig in den Griff zu bekommen und sie stellen fest, dass schon jetzt ausgeschriebene offene Stellen kaum besetzt werden können, weil die Kandidaten fehlen.

Doch warum ist das so? Der Hohe Rat für Justiz hat in einer Umfrage unter jungen Juristen herausgefunden, warum durch Rentenabgänge freigewordene Stellen für die nicht reizvoll sind. Zum einen, so die Reaktionen, ist die Messlatte für diesen Beruf bei den Einstellungstests so hoch, dass sie abschreckend wird. Zum anderen aber befürchten die jungen Juristen auf einen Arbeitsplatz zu stoßen, in dem sie sowohl mit akutem Personalmangel zu kämpfen haben werden und in dem sie auf eine veraltete bzw. nicht existente digitale Infrastruktur treffen. Das ist auch so eine Baustelle, unter der die Justiz in Belgien bekanntermaßen seit langem zu leiden hat.