Belgien ist auf der internationalen ECDC-Liste keine "rote Zone" mehr

Die neue Covid-Landkarte des ECDC wurde auf Basis der alle 14 Tage erfolgenden Analyse der Corona-Fallzahlen, genauer der Corona-Testergebnisse erstellt. Da alle entsprechenden Zahlen in Belgien derzeit stark rückläufig sind (Ansteckungen, positive Tests, Sterbefälle, Krankenhaus- und Intensivstationen-Belegung…), passte das Zentrum die Einstufung für Belgien von rot auf orange an.

Aber, in den Augen vieler Länder ist diese Covid-Karte keine Referenz, wie der Virologe Steven Van Gucht (Leiter des staatlichen belgischen Gesundheitsamtes Sciensano) sagt: „Manche Länder, wie Litauen, Kroatien oder Zypern nutzen sie. Sie passen vielleicht ihre Reisewarnungen an. Aber andere Ländern brauchen andere Parameter. Also ist diese Einstufung ein Stück weit eher symbolisch. Aber sie spiegelt die positive Situation in Belgien wieder.“