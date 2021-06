Die Roten Teufel gewinnen mit 1:2 ihr zweites EM-Spiel gegen Dänemark

Die Tabelle in der EM-Gruppe B

In der Gruppe B hat Finnland am Donnerstagnachmittag zuhause gegen Russland mit 0:1 verloren. Damit führen die Roten Teufel die Tabelle mit 6 Punkten an, vor Russland und Finnland mit jeweils 3 Zählern. Dänemark ist Letzter ohne Sieg und ohne Punkt, hätte aber sicher mehr verdient, auch gegen Belgien.

Am Montag, den 21. Juni, spielt Belgien in Russland gegen die Finnen und die Russen treten in Kopenhagen gegen Dänemark an.