Fall Conings: Erster Bericht zeigt einige wunde Punkte bei der Armee auf

Was sagt der Bericht, der zum Teil vertraulich ist und zu einem anderen Teil von der Verteidigungsministerin dem parlamentarischen Verteidigungsausschuss vorgelegt wurde? Drei Beispiele:

Ein erster Fehler entstand, als die Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen Conings wegen Rassismus klassierte. Offenbar hatte die Armee dies so verstanden, dass der Fall ad acta gelegt sei. Doch die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die Armee intern Conings zu einer Disziplinarstrafe verurteilte.

Am 17. Februar 2020 stufte das Organ für Bedrohungsanalyse OCAD im Rahmen einer Arbeitssitzung der Sicherheits-Taskforce der Armee Jürgen Conings als einen „potentiell gefährlichen Terroristen“ ein. Doch, an diesem Tag war kein Vertreter des militärischen Nachrichtendienstes ADIV bei der Sitzung anwesend… Aus Gründen von Personalmangel, hieß es dazu. Das hatte zur Folge, dass diese Information nicht direkt an das Verteidigungsministerium weitergereicht wurde. Dies passierte erst am 2. März, wurde aber weder der Leitung des ADIV, noch anderen zuständigen Gremien mitgeteilt.

Am 31. August 2020 wurde Jürgen Conings der Zugang zu sicherheitsrelevanten Bereichen und zu entsprechenden Informationen entzogen. Die Armee machte diesen Schritt aufgrund der rechtsextremen Sympathien und Ideologien von Conings, die dieser gegenüber dem ADIV bei einer Anhörung äußerte und auch nach entsprechenden Äußerungen über die sozialen Medien. Doch dies wurde erst am 17. September dem Sicherheitsoffizier der Landstreitkräfte mitgeteilt und erst am 12. November Conings selbst. Am 10. November soll es zu einem Gespräch mit den direkten Vorgesetzen des Soldaten gekommen sein, doch es ist unklar, was dabei besprochen wurde…