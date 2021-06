Gesundheitsgefährdung durch PFOS für die Bauarbeiter an der "Oosterweel"-Verbindung?

Für den Toxikologen Godderis ist sicher, dass auch die Bauarbeiter an der Megabaustelle zur neuen Verkehrsachse in Antwerpen mit verseuchtem Boden oder verunreinigtem Abraum durch die PFOS-Produktion von 3M in Zwijndrecht Schutz brauchen und ihr Blut untersuchen lassen sollten: „Das wäre eine gute Idee. Die Arbeiter kommen nämlich auf zwei Wegen in Kontakt mit verunreinigter Erde: Über das Einatmen von Staub und über die Haut.“