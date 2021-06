Immer weniger Corona-Patienten in den Krankenhäusern - Alle Werte sinken

Die Corona-Zahlen entwickeln sich in Belgien immer weiter in die richtige Richtung. Zum ersten Mal ist die Zahl der in Krankenhäusern behandelten Corona-Patienten unter 600 gesunken. Seit Mitte September 2020 waren nicht mehr „so wenige“ dieser Patienten in den belgischen Krankenhäusern. Auch alle anderen Werte in der Corona-Statistik in unserem Land gehen weiter zurück.