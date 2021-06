PFOS-Verunreinigung: Flanderns Landesregierung und die Stadt Antwerpen waren bereits 2017 unterrichtet

Die entsprechende Email, die VRT NWS konsultieren konnte (Lantis-CEO Luc Hellemans war am vergangenen Dienstag zu Gast in der VRT-Sendung „Terzake“ („Zur Sache“)) stammt vom 29. September 2017. Sie ging an fast alle zuständigen Minister der Landesregierung und an die meisten zuständigen Schöffen im Antwerpener Stadtrat bis hin zu den Verantwortlichen im Hafen.

Kein Risiko?

Damit war quasi die gesamte politische Lenkungsgruppe des Masterplans 2020 für die Antwerpener Mobilität unterrichtet und danach gab es am 21. September 2017 sogar eine Versammlung mit Vertretern von Lantis, der Abfallgesellschaft OVAM und der flämischen Umweltbehörde VMM. Doch es geschah nichts… Wieso nicht? Weil OVAM der Ansicht ist, dass das dort gefundene PFOS kein Risiko für die Gesundheit der Anwohner darstellt, auch wenn die Messungen von einigen der über 600 Bodenproben sehr problematische Werte ergeben haben. Die Antwort am 27. September 2017 von OVAM an Lantis liest sich wie folgt: „Basierend auf den Angaben, die heute vorhanden sind, liegen keine Hinweise vor, dass ein direktes humanes Risiko von den vorgefundenen Stoffen hervorgeht. Genauer die angetroffenen Konzentrationen im Grundwasser fallen weit unter die heutigen zugelassenen Überprüfungswerte.“

Was sagt der Toxikologe?

Der Toxikologe Jan Tytgat, den Lantis zur Rate zieht, um die realen Auswirkungen der PFOS-Umweltverschmutzung einzuschätzen, kam damals zu ähnlichen Resultaten und schätzte das Risiko ebenfalls eher als gering ein. Er erwähnte nur, dass an einigen Stellen mehr als 100 Mikrogramm PFOS pro Kilo Abraum festgestellt wurden. Aber, Tytgat empfahl schon damals in einem seiner zwei Berichte, dass man dort keine Eier von Hühnern aus dem eigenen Garten essen soll und das Kinder dort, wo schwerere Verunreinigungen konstatiert wurden, nicht draußen spielen sollten.

Auch mit diesen Informationen wurde nichts unternommen und auch die Bevölkerung und der Gemeinderat von Zwijndrecht wurden nicht informiert. Eine für den 17. Oktober 2017 geplante Infosession wurde von OVAM abgesagt: „Nicht nötig.“ Warum wurde von politischer Seite nichts unternommen? Sollte das Prestigeprojekt „Oosterweel“ nicht gefährdet werden? Spielten die anstehenden Kommunalwahlen in Flandern eine Rolle? Oder befürchtete man die wohl hohen Kosten für eine umfangreiche Bodensanierung und die dadurch entstehende Verspätung und Verteuerung von „Oosterweel“?