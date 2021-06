Schärfste Kritik aus Belgien am neuen Anti-LGBTQI-Gesetz in Ungarn

Das in dieser Woche in Budapest verabschiedete ungarische Anti-LGBTQI-Gesetz stößt auch in Belgien auf schärfste Kritik. Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Foto) forderte am Donnerstag in der Ersten Kammer des belgischen Bundesparlaments, dass die Europäische Union Ungarn finanziell sanktioniert, wenn das Land dieses Gesetz nicht zurückzieht.