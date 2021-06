Antwerpen: Falscher Bankmitarbeiter betrügt Ehepaar um 100.000 Euro

In Antwerpen hat ein älteres Ehepaar letzte Woche mehr als 100.000 Euro an einen falschen Bankmitarbeiter ausgehändigt. Die über 80-Jährigen hatten einen vorgetäuschten Anruf von ihrer Bank erhalten, die sie vor verdächtigen Transaktionen warnte. Nach dem Anruf wurden die Betrüger bei dem Paar zu Hause vorstellig und taten so, als würden sie die Bankkarte zerschneiden, so hieß es in einer Mitteilung der Antwerpener Staatsanwaltschaft.