Brüsseler Gericht entscheidet: AstraZeneca muss 50 Millionen Impfstoffe an die EU liefern

Der Richter in Brüssel hat nun entschieden, dass AstraZeneca bis Ende September (in mehreren Tranchen) mindestens 50 Millionen Dosen des Impfstoffs an die EU liefern muss. Das ist weniger als die ursprünglichen 300 Millionen Dosen bis Ende Juni, die AstraZeneca zum Jahresbeginn versprochen hatte. Und es ist auch viel weniger als die 90 Millionen Dosen, die die EU beim Richter in Brüssel durchsetzen wollte.

Dennoch scheint die EU nicht unzufrieden. Auf Twitter teilte die EU-Kommissarin für Gesundheit Stella Kyriakides mit, froh zu sein, dass 50 Millionen Dosen bis zum 27. September geliefert werden müssen und dass eine Strafe von 10 Euro pro nicht gelieferter Dosis vorgesehen ist.