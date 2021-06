Gesundheitsamt Sciensano warnt: Delta-Variante ist weiter auf dem Vormarsch

Der Virologe des belgischen Gesundheitsamtes Sciensano, Steven Van Gucht, sagte am Freitagmorgen auf der wöchentlichen Pressekonferenz seines Instituts, dass die Delta- oder indische Variante des Corona-Virus in Belgien weiter auf dem Vormarsch ist. Derzeit sind 6,1 % aller Coronavirus-Infektionen in Belgie auf die Delta-Variante zurückzuführen, gegenüber 3,9 % vor einer Woche.