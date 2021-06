Konzertierungsausschuss beschließt weitere Lockerungen: Gastronomie ab 27. Juni wieder bis 1 Uhr geöffnet

Der Konzertierungsausschuss aus Bund und Ländern hat am Freitag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Ab dem 27. Juni dürfen Gaststätten und Restaurants wieder bis 1 Uhr nachts geöffnet haben. Auch dürfen die Gäste wieder zu acht an einem Tisch Platz nehmen. Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) appellierte auch an die Bevölkerung, die zweite Impfdosis spritzen zu lassen: "Erst wenn wir vollständig geimpft wird, bekommen wir unsere Freiheit zurück."