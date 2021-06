Überschwemmungen nach heftigen Regenfällen, auch heute noch Gewitter und Niederschläge

Intensive Regenschauer Donnerstagnacht haben an mehreren Orten in Belgien Schäden verursacht. Besonders in der Region um Ternat und Asse in Flämisch-Brabant sind die Sachschäden enorm. Die Schnellstraße A12 in Boom stand infolge der Wolkenbrüche unter Wasser und war am Freitagmorgen eine Zeit lang gesperrt.