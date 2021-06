Antwerpen: Beim Einsturz eines Schulneubaus sterben insgesamt fünf Menschen

Es ist noch unklar, wie es zu dem Einsturz des Neubaus kommen konnte. König Philippe und Premierminister Alexander De Croo besuchten heute Nachmittag die Unglücksstelle, um die Rettungskräfte und die Familien der Opfer zu unterstützen.

Der Einsturz der im Bau befindlichen Schule am Freitag forderte also insgesamt fünf Menschenleben. Neun Personen wurden verletzt, ihr Leben ist jedoch nicht mehr in Gefahr.