Belgien wird Beutekunst aus der Kolonialzeit an Kongo zurückgeben. Großteil bleibt vorerst in Tervuren

Alle ehemaligen Kolonialmächte stehen vor dem gleichen Problem: Wie die während der Kolonialzeit beschlagnahmten Kunstwerke - die seitdem in den Museen Europas gezeigt werden - verwalten und wieder an ihre Herkunftsländer rückerstatten? Belgiens Regierung hat sich nun für eine innovative Lösung entschieden, wie die Zeitungen Le Soir und De Standaard am Samstag berichteten.