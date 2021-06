Jan Van Eyck-Fund in vatikanischen Archiven: "Gewissheit über Ehefrau und Geburtsregion".

Die meisten Informationen, die wir über Van Eyck haben, stammen aus der Zeit nach seinem Tod. Es scheint nun, dass er am 26. März 1441, sechs Monate vor seinem Tod, eine Bitte an Papst Eugenius IV. richtete. Der Historiker Hendrik Callewier vom Staatsarchiv und der KU Leuven machte die Entdeckung in den Archiven des Vatikans. Seine Ergebnisse erschienen in der wissenschaftlichen Zeitschrift Simiolus und in der niederländischen Zeitung NRC.

"Ich habe in den Akten des Vatikans ein Dokument von Jan Van Eyck und seiner Frau Margareta gefunden", erklärte Callewier gegenüber VRT NWS. "Van Eyck bittet um einen Brief, der ihm erlaubt, zur Beichte zu gehen, damit ihm seine Sünden vergeben werden. Der Brief selbst wurde Van Eyck zugestellt und ist verschwunden."

