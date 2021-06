König Philipp besucht den Unglücksort in Antwerpen: Drei Todesopfer unter Trümmern gefunden

In Antwerpen wurden bereits drei Todesopfer unter den Trümmern einer im Bau befindlichen Schule gefunden, die gestern, Freitag, teilweise eingestürzt ist. Rettungskräfte suchen nach zwei weitere Bauarbeiter, die noch unter den Trümmern vermisst werden. Zuvor war von 4 vermissten Personen die Rede, was sich jedoch als Missverständnis herausstellte, so die Einsatzkräfte. König Philippe besuchte am Nachmittag zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit Premierminister De Croo, der Antwerpener Provinzgouverneurin Cathy Berx und dem Antwerpener Bürgermeister De Wever den Ort der Katastrophe.